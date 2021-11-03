Korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü camda asılı kaldı

İstanbul Beykoz'da motosikletli sürücü yolda bir anda dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle camdan otomobilin içine düştü. Hafif ticari aracın sürücüsü Murat Oflaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - NTV 03.11.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 11:46

TÜRKİYE HABERLERİ