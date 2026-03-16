Korkutan görüntü. Park halindeki tır alev alev yandı

Olay, önceki gün Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzerindeki Çorlu Kamyon Garajı’nda meydana geldi. Park halindeki tırın kabin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kabinde uyuduğu sırada yangını fark eden Eyüp Oba, can havliyle araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen tır şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonrası tır kabini hurda yığınına döndü. Yangının sigorta kutusundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.