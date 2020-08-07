Koruma altındaki caretta carettaları ezdiler

Antalya'da caretta caretta yuvalarının olduğu Çıralı sahilinin üzerinden arazi araçlarıyla geçildi. Üzerine ayakla basmanın bile yasak olduğu alan lastik izleriyle doldu. Yuvalar, zarar gördü. Tepki çeken olayın sorumluları aranıyor.

NTV Haber 07.08.2020 - 12:12 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 12:13

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