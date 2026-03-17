Koruma altındaydı, kaçak avcılar vurdu

Oltu-Narman yolu üzerindeki yaban hayatı sahasında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kaçak avcıların bir yaban keçisine ateş ederek yaraladığı ve ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi.

Yaralı keçiyi dağlık alanda yürüyemez halde fark eden Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli aile hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Milli Parklar ekiplerine bilgi verildi.

Dr. Halil İbrahim Taşçı, "Ben Oltulu bir doğa severim. Oğlumla birlikte burada yaban keçilerini resim çekmek için geldiğimizde yaralı bir dağ keçisi gördük. Ramazan günü yaralayıp kaçmışlar. Yaralı keçinin görüntülerini çektim. Daha sonra Milli Parklara ihbarda bulundum. Görevlileri geldiler. Olaya el attılar. Dağlarda bu güzelim hayvanları görmek, izlemek fotoğraf çekmek varken neden onları vuruyorlar. Onları vurmak çok büyük yanlış. Çok büyük canilik. Buradan avcılara sesleniyorum, insanlara zarar vermeyen hiçbir canlıyı vurmayın. Onları doğal ortamlarında izlemek, nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Lütfen tetiğe değil deklanşöre basın" dedi.

Olayın Ramazan Ayında yaşanması ise tepkilere neden oldu. Bölge sakinleri, kaçak avcıların doğaya ve yaban hayatına zarar verdiğini belirterek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin yaralı yaban keçisi için çalışma başlattığı ve kaçak avcıların tespiti için inceleme yürütüldüğü öğrenildi.