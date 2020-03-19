Korumalı maske reçeteyle satılacak

Corona virüsle birlikte maske, dezenfektan, kolonya ihtiyacı arttı. Talebin karşılanabilmesi ve sağlık hizmetlerinin de aksamadan yürütülebilmesi için yeni adımlar var. Yüksek korumalı maskeler artık sadece eczanelerde reçeteyle satılacak. Eczaneler el antiseptiği üretebilecek. Bu ürünlerin ihracatı da izne bağlandı.
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NTV 19.03.2020 - 07:58| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:00
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