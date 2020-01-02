Koruyucu aile Elif Kılıç'ın kaderini böyle değiştirdi
Koruyucu aileler, devlet koruması altındaki çocuklara yuvalarını açıyor, onların anne-babası oluyor. Türkiye genelinde 7 binden fazla çocuk koruyucu ailelerin yanlarında yaşıyor. Elif Kılıç da onlardan biri. İşte Elif'in bir aileye kavuşmasıyla değişen hayatı... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Cumhur Çatkaya/Oktay Taşkın, NTV Haber)
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