Koruyucu ailenin evinden 3 şampiyon çıktı

Samsun'da yaşayan emekli öğretmen Vildan Göz, 4 yıl önce 3 kızın koruyucu aileliğini üstlendi. Göz'ün antrenör oğlu, kızların hem abisi hem de antrenörü oldu. Kızlar paralimpik atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. Aynı evde yaşamlarını sürdüren üç genç kızın hedefi, aynı anda Paralimpik Oyunları'na katılarak madalya kazanmak.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER