Koşarak geldi, hareket halindeki otobüse tutundu

İzmir’in Konak ilçesinde bir çocuk, hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Otobüsün arkasından gelen araçtakiler, o tehlikeli anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre otobüse tutunarak giden çocuk, araç yavaşladığında tutunduğu yerden inip gitti.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 24.03.2021 - 13:06

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