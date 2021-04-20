Kot giysilerden insan portrelerine giden "sanat dönüşümü"
İstanbul'da sanatçı Deniz Sağdıç, denim kumaşın sağlamlığı ve çok katmanlı yapısından faydalanarak birbirinden farklı insan portrelerine imza atıyor. Günlük hayatta pantolon, gömlek olarak kullanılan ürünler, Sağdıç’ın ellerinde yeniden işleniyor ve ortaya birbirinden farklı eserler çıkıyor. Kumaş dışında çöpe gidecek olan plastik gibi atıkları da kullanarak sıra dışı tasarımlar ortaya koyan Sağdıç, böylece geri dönüşüme de katkıda bulunuyor.
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NTV 20.04.2021 - 12:27| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 13:03
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