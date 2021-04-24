Kötü muamele gören onlarca sokak hayvanı kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü muamele gördüğü ihbarı yapılan sokak hayvanları, jandarma eşliğince girilen özel mülkten belediye ekiplerince kurtarılarak hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve talep doğrultusunda isteyen hayvanseverlere sahiplendirileceği açıklandı.

NTV 24.04.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 24.04.2021 - 10:57

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