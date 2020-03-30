Köyün girişine otomatik kepenk yerleştirdiler

Adıyaman'da 10 haneli bir köy, corona virüse karşı kendi önlemini aldı. Vatandaşlar, köyün giriş ve çıkışını kapattı. Rize'de de benzer bir uygulama yapıldı. Bir köyün girişine otomatik kepenkli kapı yerleştirildi.

NTV 30.03.2020 - 14:29 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 17:54

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