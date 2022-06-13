Kozmetik fabrikasındaki yangında patlama anı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Fabrikadaki kimyasal maddeler ve rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırması üzerine çevre illerden destek istendi. 550 çalışan binadan tahliye edilirken alevlere müdahale sırasında patlama yaşandı.
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DHA 13.06.2022 - 17:46| Son Güncelleme : 13.06.2022 - 17:55
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