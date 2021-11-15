Kreşten yola fırlayan çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu
Antalya’da kreşten annesiyle çıkarken bir anda yola fırlayan 4,5 yaşındaki Umut Araç’a okul servis çarptı. Ölümden saniyelerle kurtulan Umut, korkunç kazayı, bacağında iki kırıkla atlattı. Kaza sonrasında gözaltına alınan servis sürücüsü A.K.’nın kusurlu bulunmayarak serbest bırakıldığını anlatan anne Vesile Araç ‘‘Servis şoförü çok hızlı geliyordu. Orada okul levhası tabelası var ama kasis yok. Kasis yapılmazsa çocukların, annelerin canı yanmaya devam eder’’ dedi.
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