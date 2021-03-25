Kriko vermeye gitti, yağları çalındı: ‘‘Arkadaşlar şaka yaptı sandım’’
Denizli’de lastiği patlayan arkadaşına yardıma giden pazarcının tezgahındaki yağlar, 2 kadın tarafından çalındı. Arkadaşlarının şaka yaptığını sandığını söyleyen Hüseyin Avcı ‘‘Lastik patlamış, ben de kriko vermeye gittim. Döndüğümde yağlarım yoktu. Tezgahı önüne açtığım eczanenin güvenlik kamerasından baktık, bayanlar götürmüş yağlarımı’’ dedi.
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ntv.com.tr 25.03.2021 - 10:30| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 10:48
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