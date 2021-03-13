Kriz geçiren adam evdeki eşyaları sokağa attı

İstanbul'da sinir krizi geçiren adam yaşadığı evi ateşe vermek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kendisini balkona kilitleyip eşyaları sokağa attı, balkonun cam ve duvarlarını keserle kırdı. Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin" diye bağıran adam olay yerine gelen Özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli kıyafeti görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.
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NTV 13.03.2021 - 16:30| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 16:48
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