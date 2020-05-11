Kuaför ve berberler günler sonra kepenk açtı (Kuaförler kaça kadar açık olacak?)
Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberler 50 gün sonra bugün alınacak önlemler ile açılıyor. Bu önlemler kapsamında, maske kullanacak, salonlar cilt bakımı ve makyaj hizmeti vermeyecek. Erkek berberlerde ise tıraş bir süre için sadece makine ile yapılacak. Genelgeye göre ise 09.00 ila 21.00 arasında açık olacak.
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ntv.com.tr 11.05.2020 - 09:09| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:56
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