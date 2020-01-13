Kuaförlükten taksiciliğe: İstanbul'da Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü
İstanbul'da kuaför işleten Nur Akkaya, taksi şoförü olmaya karar verdi. Akkaya, Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü ve hergün 12 saat araç kullanıyor. Müşterilerinden sürekli 'Korkmuyor musun?' sorusunu duyduğunu kaydeden Akkaya, "Korkarak, hiçbir şey yapılamaz. Kendine güvendikten sonra aşılmayacak engel yok" diyor.
13.01.2020 - 11:58| Son Güncelleme : 13.01.2020 - 12:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.