Kuaförlükten taksiciliğe: İstanbul'da Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü

İstanbul'da kuaför işleten Nur Akkaya, taksi şoförü olmaya karar verdi. Akkaya, Avcılar'ın tek kadın taksi şoförü ve hergün 12 saat araç kullanıyor. Müşterilerinden sürekli 'Korkmuyor musun?' sorusunu duyduğunu kaydeden Akkaya, "Korkarak, hiçbir şey yapılamaz. Kendine güvendikten sonra aşılmayacak engel yok" diyor.

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