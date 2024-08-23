Küçük çocuğu, anaokulunun bahçesinde unuttular
İstanbul Kağıthane'de anaokuluna yeni başlayan bir çocuk, okul bahçesinde unutuldu. Çocuğun uzun süredir bahçede olduğunu fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde çocuğun, “Beni kurtarın, ben burada kayboldum.” dediği ve ağladığı görülüyor. Videoyu kaydeden kişinin söz konusu olayı sosyal medyada paylaşmasıyla durumdan haberdar olan veli, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okul yetkilileri ise “Bir anlık ihmal olabilir.” diyerek kendilerini savundu.
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