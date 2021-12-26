Küçük çocuğun yaralandığı pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesinin çektiği görüntülerde, Asiye’nin oynamak için köpeklerin peşlerinden gittiği görülüyor. Basketbol sahasında sahibinin tasmalarını çıkardığı iki pitbull bir anda Asiye’ye saldırıyor. Korkunç olayın ardından gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanmıştı. Kafatası, yüzü ve boynunda derin yaralar oluşan Asiye, Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Antalya’ya sevk edildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi Asiye’ye doku nakli yapacak.

Haberler - ntv.com.tr 26.12.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 26.12.2021 - 12:27

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