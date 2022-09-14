Küçük çocuk kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu

İstanbul Büyükçekmece’de maddi hasarlı trafik kazası sonrasında gözyaşlarına boğulan çocuğu, annesi ve çevredekiler zor sakinleştirdi. Kaza yapan diğer sürücüye ‘‘Plakanı aldım’’ diye bağırarak annesinin telefonundan 155’i aramak isteyen çocuğa çevredekiler su içirmeye çalıştı.
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