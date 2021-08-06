Küçük kız son anda kurtuldu

İstanbul Avcılar’da 15 katlı bir bloktan kopan mermer parçası felakete yol açıyordu. Mermer ile kafenin çatısından kopan parçalar, küçük bir kız çocuğunun hemen yanına düştü. Küçük kız o sırada ailesiyle yemek yiyordu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Kafe sahibi, bitişikteki bloğun yönetiminden şikayetçi oldu.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 10:29

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