Küçük kız ve babası silahlı kavganın ortasında kaldı

İstanbul Kağıthane’de sokakta husumetlisiyle karşılaşan 21 yaşındaki Ramazan C. cebinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açtı. O sırada sokakta yürüyen bir baba ve küçük kızı silahlı kavganın ortasında kaldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklanan silahlı saldırgan Ramazan C. ile onu bıçaklayan 22 yaşındaki Umut Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - İHA 11.09.2022 - 12:31 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 12:46

TÜRKİYE HABERLERİ