Küçük kız ve babası silahlı kavganın ortasında kaldı
İstanbul Kağıthane’de sokakta husumetlisiyle karşılaşan 21 yaşındaki Ramazan C. cebinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açtı. O sırada sokakta yürüyen bir baba ve küçük kızı silahlı kavganın ortasında kaldı. Kavga sırasında bacağından bıçaklanan silahlı saldırgan Ramazan C. ile onu bıçaklayan 22 yaşındaki Umut Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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