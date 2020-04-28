Küçük kıza itfaiyeden doğum günü sürprizi

Polis, jandarma ve itfiaye ekipleri, corona virüs salgını başladığından bu yana sokağa çıkması yasak olan çocukları mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyor. İzmir İtfaiyesi de 8 yaşındaki çocuğa unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Dua’nın doğum gününü dördüncü kattaki evine yangın merdiveniyle pasta çıkararak kutladılar.

NTV 28.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 15:54

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