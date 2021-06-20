Küçükçekmece Gölü'nde su samuru: Tekneye çıkıp yiyecek aradılar

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüldü. Sahildeki bir vatandaş, üç su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki teknelerden birine çıktığı anları cep telefonuyla kaydetti.

ntv.com.tr 20.06.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 12:09

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