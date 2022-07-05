Küçükçekmece'de araç akaryakıt istasyonuna girdi

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Haziran Perşembe günü iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Araç pompaya vurarak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken, pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi. Kazada ölen ve yaralananın olmadı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 05.07.2022 - 12:23| Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.