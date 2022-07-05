Küçükçekmece'de araç akaryakıt istasyonuna girdi

İstanbul Küçükçekmece'de 30 Haziran Perşembe günü iddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Araç pompaya vurarak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken, pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi. Kazada ölen ve yaralananın olmadı.

Haberler - DHA 05.07.2022 - 12:23 | Son Güncelleme : 05.07.2022 - 12:28

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