Küçükçekmece'de boşanmak isteyen kadın eşinin saldırısına uğradı
İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde saldırıya uğradı. Elinde bıçakla iş yerine gelen kişinin kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerası ile görüntülenirken talihsiz kadın, "Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Özgür yaşamak istiyorum. Bu adam yüzünden ölmek istemiyorum." dedi. Saldırıyı gerçekleştiren Bilal Özkan gözaltına alındı.
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