Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar
Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Sonra da vitrindeki saatleri kasalara doldurdu. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İş yerinden çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.
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