Küçükçekmece'de spor kulübü başkanına saldırı kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı. Ulaş'ın otopark işletmecileri ile çıkan tartışmanın ardından vurulduğu öğrenilirken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan kulüp başkanı Ahmet Ulaş, hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin saldırının ardından elinde silahla kaçtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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