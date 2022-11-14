Küçükçekmece’de teröristin yakalandığı ev görüntülendi

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı ev görüntülendi. Olay yerinden taksiyle kaçan kadın terörist, geliş gidiş güzergahlarını gösteren 1200 güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Küçükçekmece’deki evde yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ