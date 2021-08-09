Küle dönen alan NTV drone kamerasında

Türkiye tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat’taki yangın söndürüldü. 56 bin 663 hektar, yani 79 bin 337 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü. Orman yangınlarında toplamda 83 bin 810 hektar, yani 117 bin 348 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. NTV ekibinden Osman Terkan, yangından geriye kalanları havadan görüntülerle anlattı. (Kameraman:Ahmet Akpolat)
Abone ol
Paylaş
NTV 09.08.2021 - 13:49| Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.