Küle dönen alan NTV drone kamerasında

Türkiye tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat’taki yangın söndürüldü. 56 bin 663 hektar, yani 79 bin 337 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü. Orman yangınlarında toplamda 83 bin 810 hektar, yani 117 bin 348 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı. NTV ekibinden Osman Terkan, yangından geriye kalanları havadan görüntülerle anlattı. (Kameraman:Ahmet Akpolat)

NTV 09.08.2021 - 13:49 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 14:06

DİĞER VİDEOLAR