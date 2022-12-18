Kum yığınına düşen işçi için itfaiye seferber oldu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir kum ocağında yığının içine düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Beline kadar kuma saplanan 18 yaşındaki İbrahim Halil Göv’ü kurtarma operasyonu sırasında arkadaşı yanıbaşından bir an olsun ayrılmadı. Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
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