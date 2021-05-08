Kumar baskınlarında 1 milyon lira ceza kesildi

İzmir'de son ayların en büyük kumar operasyonlarından biri düzenlendi. Jandarma ekipleri 'HES' kodu ile girildiği iddia edilen üç ayrı adrese baskın yaptı. Ancak kapılar güçlendirildiği için komandolar duvarları kırarak içeri girdi. Toplamda 220 kişi suçüstü yakalandı, 1 milyonun üzerinde ceza kesildi.

NTV 08.05.2021 - 12:49 | Son Güncelleme : 08.05.2021 - 12:57

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