Kumar baskınından kaçmak için ağaca çıktı

Bursa'da virüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken ancak kumar oynatılan iki işyerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri, ağaçta yakalandı. Durumu fark eden ekipler, şüpheliyi ağaçtan indirdi. Operasyonda yakalanan 34 kişiden 8'ine kumar oynadıkları için toplam 9 bin 800 lira, şüphelilerin tamamına ise sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

06.05.2020 - 15:29 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 17:42

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER