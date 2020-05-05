Kumar zanlıları dolapta yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir villaya yapılan baskında, kumar oynayan bazı kişiler saklandıkları dolaplarda bulundu. Adana'da ise kumar oynandığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerden biri gündüz maske ve tulum üretilen tekstil atölyesiydi.

NTV 05.05.2020 - 13:41 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 15:33

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