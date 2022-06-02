Kumburgaz’da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği kaza anı
İstanbul’da dün D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü üst geçidin altındaki otobüs durağına dalmış, 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney ile 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver hayatını kaybetmişti. Yaralanan 9 kişinin tedavileri sürüyor.
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İHA - DHA 02.06.2022 - 09:51| Son Güncelleme : 02.06.2022 - 10:11
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