Kuraklık: Can çekişen balıklara can suyu verildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Oltu ilçesine yapılan sulama göleti kuraklık nedeniyle kuruma seviyesine geldi. İçerisinde bulunan 10 bin sazan balığı için ekipler seferber oldu. Kuruyan göllerde bulunan ve can çekişen balıklara ekipler tarafından can suyu verildi.
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NTV 29.07.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 13:05
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