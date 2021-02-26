Kuraklık sivrisinekleri artırdı

Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı. Bu yaz sivrisineklerin sayısında Türkiye genelinde artış bekleniyor. Sıcaklık artışıyla sivrisinekler yıl genelinde her mevsim görülebiliyor. Gelişim süreleri uzayan sinekler ölmüyor.

NTV 26.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme : 26.02.2021 - 17:00

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