Kuraklık sivrisinekleri artırdı

Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı. Bu yaz sivrisineklerin sayısında Türkiye genelinde artış bekleniyor. Sıcaklık artışıyla sivrisinekler yıl genelinde her mevsim görülebiliyor. Gelişim süreleri uzayan sinekler ölmüyor.
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NTV 26.02.2021 - 16:46| Son Güncelleme : 26.02.2021 - 17:00
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