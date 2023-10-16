Kuralları hiçe saydı: Bağdat Caddesi'nde tehlikeli zikzak kamerada
Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen hafriyat kamyonu şoförü yakalandı. Şoföre, toplam 3 bin 366 TL tutarında ceza kesildi. Olay, 11 Ekim Çarşamba günü Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal mevkisinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu şoförü A.E., tehlikeli hareketler yaparak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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