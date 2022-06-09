Kurban Bayramı’na 1 ay kala kurbanlık satışları başladı

Kurban Bayramı’na bir ay kala kurbanlık satışları başladı. Henüz Anadolu’dan kurbanlıklar gelmedi ancak İstanbul’un adak merkezlerinde bayrama hazırlık yapılıyor. Kızılay da bu yılki kurban satış fiyatlarını açıkladı. Peki kurbanlık fiyatlarında geçen yılla bu yıl arasında nasıl bir fark var?(Haber:Beyzanur Özer Kamera: Cumhur Çatkaya)

Haberler - NTV 09.06.2022 - 16:39 | Son Güncelleme : 09.06.2022 - 16:58

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