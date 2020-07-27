Kurban etinden virüs bulaşır mı?

Kurban bayramına sayılı günler var. Bir taraftan da virüsle mücadele sürüyor. Merak edilen birçok soru var. Nasıl bayramlaşmak gerekiyor? Kurbanlıklar nasıl kesilmeli? Etten virüs bulaşır mı? Bu soruları ve daha fazlasını enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.
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NTV 27.07.2020 - 14:33| Son Güncelleme : 27.07.2020 - 14:45
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