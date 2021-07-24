Kurban pazarları toplandı

İstanbul'da kurulan kurban pazarları bayramın son gününde toplandı. Kimi satıcılar bu sene gerçekleşen satışlardan memnun, kimisi de ellerinde çok sayıda kurbanlığın kaldığını söylüyor. (Haber: Tuana Çiftci - Kamera: Oktay Taşkın)

NTV 24.07.2021 - 12:56 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 13:04

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