Kurbanlık hayvanlara elektrikli işkence

Manisa’daki bir çiftlikte kurbanlıkların kesime ‘elektrik verilerek’ götürülmesi büyük tepkiye yol açtı. Kurban sahiplerinin uyarılarına rağmen çiftlik çalışanları kurbanlıklara demir çubukla elektrik verdi. Veteriner hekimler de çiftlikte uygulanan yöntemi ‘hayvanlara işkence’ olarak değerlendirdi. İşte NTV WhatsApp hattına ulaşan o görüntüler...

NTV 20.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme : 20.07.2021 - 14:15

DİĞER VİDEOLAR