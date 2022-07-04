Kurbanlıkta sahte paraya dikkat

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Alıcıların kurban seçerken, esnafın ise satış yaparken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Sultangazi Hayvan Pazarı'nda esnafı ve alıcıları sahte paraya karşı bilgilendirdi. Peki esnaf sahte parayı nasıl anlayabilir, alıcılarsa kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli? (Haber: Beyzanur Özer/Kamera: Mesut Sert)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.