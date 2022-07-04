Kurbanlıkta sahte paraya dikkat

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Alıcıların kurban seçerken, esnafın ise satış yaparken dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Sultangazi Hayvan Pazarı'nda esnafı ve alıcıları sahte paraya karşı bilgilendirdi. Peki esnaf sahte parayı nasıl anlayabilir, alıcılarsa kurbanlık seçerken nelere dikkat etmeli? (Haber: Beyzanur Özer/Kamera: Mesut Sert)

Haberler - NTV 04.07.2022 - 17:43 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 18:08

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