Küresel ısınmanın fotoğrafı (İki fotoğraf arasında sadece 9 yıl var)

Antalya'da 4 dağcı, Beydağları'na 9 yıl arayla iki tırmanış gerçekleştirdi. Ancak gördükleri manzara birbirinden çok farklıydı. 9 yıl önce karla kaplı olan zirvede bu yıl neredeyse hiç kar yoktu. Aynı noktada çekilen iki fotoğraf, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha ortaya koydu.

NTV 28.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 16:28

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