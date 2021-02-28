Küresel ısınmanın fotoğrafı (İki fotoğraf arasında sadece 9 yıl var)
Antalya'da 4 dağcı, Beydağları'na 9 yıl arayla iki tırmanış gerçekleştirdi. Ancak gördükleri manzara birbirinden çok farklıydı. 9 yıl önce karla kaplı olan zirvede bu yıl neredeyse hiç kar yoktu. Aynı noktada çekilen iki fotoğraf, küresel ısınmanın etkilerini bir kez daha ortaya koydu.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.02.2021 - 16:21| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 16:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.