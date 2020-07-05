Küresel salgının gölgesinde açılacak okullarda hangi önlemler alınacak? (Tevfik Özlü NTV'de değerlendirdi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustosta açılması planlanan yeni eğitim-öğretim yılında alınacak corona virüs önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu önlemleri NTV ekranında değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruları yanıtladı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 05.07.2020 - 17:25| Son Güncelleme : 05.07.2020 - 17:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.