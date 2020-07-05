Küresel salgının gölgesinde açılacak okullarda hangi önlemler alınacak? (Tevfik Özlü NTV'de değerlendirdi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustosta açılması planlanan yeni eğitim-öğretim yılında alınacak  corona virüs önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu önlemleri NTV ekranında değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Tevfik Özlü, merak edilen soruları yanıtladı.

NTV Haber 05.07.2020 - 17:25 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 17:43

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