Kurşunlardan duba ile korunmaya çalıştı

Antalya’da, bindiği takside yanındaki kadınla tartışan silahlı saldırgan taksiciye kurşun yağdırdı. Belinden çıkardığı silahı kadına doğrultan saldırganı durdurmak isteyen taksici, bir anda kurşunların hedefi oldu. Neye uğradığını şaşıran taksi şoförü, yoldan bulduğu dubayı fırlatarak silahlı adamı durdurmaya çalıştı. Dört el ateş eden saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına kurşun isabet eden taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

NTV 30.05.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 30.05.2021 - 13:10

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