Kurtarılan adam hırsız çıktı

Marmara Denizi'nin ortasında tekneyle 3 gün sürüklenen adam hırsız çıktı. Feribot kaptanı tarafından kurtarılan adamın bulunduğu tekne de çalıntıydı. Hakkında 2 ayrı suçtan arama kararı olan hırsız tutuklandı.
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NTV 20.08.2020 - 10:02| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 10:13
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