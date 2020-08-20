Kurtarılan adam hırsız çıktı

Marmara Denizi'nin ortasında tekneyle 3 gün sürüklenen adam hırsız çıktı. Feribot kaptanı tarafından kurtarılan adamın bulunduğu tekne de çalıntıydı. Hakkında 2 ayrı suçtan arama kararı olan hırsız tutuklandı.

NTV 20.08.2020 - 10:02 | Son Güncelleme : 20.08.2020 - 10:13

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