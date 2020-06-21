Kurtarılan kadında corona virüs şüphesi

Adana'da tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polisler tarafından kurtarılan kadında corona virüs bulgusuna rastlandı. Test yapılan kadın, pandemi servisinde tedavi altına alındı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de COVID-19 testi yapılacak.

NTV 21.06.2020 - 13:51 | Son Güncelleme : 21.06.2020 - 15:33

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