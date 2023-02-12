Kurtarma ekipleri o anları NTV'ye anlattı: Çığlıkları kulaklarımdan gitmiyor
Depremin etkili olduğu illerde gece gündüz "sesimi duyan var mı" cümlesi yankılanıyor. Arama kurtarma ekipleri saatlerce, günlerce bir hayatı daha kurtarmak için çaba gösteriyor. Kimi zaman uyumuyor, kimi zaman yemek yemeyi dahi unutuyorlar. Umutlara ışık olmaya devam eden ekipler, o anları NTV'ye anlattı. (Haber:Osman Terkan-Merih Ak Kamera:Bahattin Demir-Burak Uygun)
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