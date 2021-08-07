Kurtarmak için çok uğraştılar: Öldüğünü duyunca gözyaşlarına boğuldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 90 kg ağırlığındaki caretta caretta, boğazına takılan misina ve poşet nedeniyle kıyıya vurdu. Bölgede devriye gezen DEKAFOK ekibi hemen hayvanı sudan çıkarıp müdahale etti. Kıyıya gelen veterinerler caretta carettanın boğzından misina ve poeşti çıkarıp solunum desteğinde bulundu. Yaklaşık 50 yaşında olduğu tahmin edilen caretta caretta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, saatlerce yaşatmak için uğraştıkları hayvanın öldüğünü duyunca gözyaşlarına boğuldu.
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ntv.com.tr 07.08.2021 - 15:00| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 15:09
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